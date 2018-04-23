Maas: Çavuşoğlu seçim etkinliğine gelmiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun beş Türk'ün yaşamını yitirdiği Solingen saldırısının 25'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılmasını değerlendirdi. G7 dışişleri bakanları toplantısı nedeniyle Toronto'da olan Maas, Çavuşoğlu'nun katılacağı Solingen'deki etkinliğin "yasak bir seçim etkinliği olmadığını" söyledi. Maas, "Orada bu korkunç saldırının kurbanları anılacak" diye konuştu. Heiko Maas Kanada'nın ardından BM Genel Kurul toplantısı için New York'a gidecek. Maas'ın Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile ilk kez burada bir araya gelmesi bekleniyor.

Yabancı siyasetçilerin etkinliklerine kısıtlama

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesinde Türk hükümet temsilcileri ve siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütme olasılığı Almanya'da endişeye neden olmuştu. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk hükümet temsilcilerinin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini söylemişti. Almanya'da geçen yıl Türr siyasetçilerin Anayasa referandumu vesilesiyle düzenlemek istediği etkinlikler tartışmalara yol açmıştı. Alman hükümeti bunun üzerine hükümet, yabancı devlet ve hükümet temsilcilerinin Almanya'daki seçim kampanyası etkinliklerinin seçimden üç ay önce yasaklanması kararını almıştı.

Solingen kurbanları anılıyor

Solingen saldırısında yaşamını yitirenler için 29 Mayıs'ta yapılacak anma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bugün Alman medyasına yanmıştı. Alman haber ajansı dpa'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Solingen belediye sözcüsü, Çavuşoğlu'nun 29 Mayıs'taki anma törenine katılarak bir konuşma yapacağını birkaç gün önce öğrendiklerini belirtmişti. Solingen belediye sözcüsü, Almancaya çevirmek ve tören sırasında dağıtabilmek için Çavuşoğlu'nun yapacağı konuşmanın metnini önceden isteyeceklerini söyleyerek, "Türk hükümetinin Genç ailesine ve saldırının kurbanlarına büyük saygı gösterdiğini ve bunun dikkate alınacağını tahmin ediyorum" diye konuşmuştu.

Türk yetkililer önceki yıllarda da törene katılmıştı

Solingen belediye sözcüsü, saldırının 20'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere de Türk hükümet yetkililerinin katıldığını hatırlatmıştı. 29 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen anma törenine dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ katılarak bir konuşma yapmıştı.

Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcılar tarafından Türklerin yaşadığı bir bina kundaklanmış, çıkan yangında Genç ailesinden beş kişi yaşamını yitirmişti.

rtr, dpa / JD, HT, ÖA, BÖ

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