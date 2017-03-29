Maas: Alman hukuku MİT için de geçerli

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Maas, "MİT'e yönelik ağır suçlamalar doğrulanırsa, Alman hukuku Türk gizli servisi için de geçerli olacaktır" dedi. Alman hukukunun Almanya'da yaşayan bütün insanları koruduğunu belirten Maas, "Casusluğun cezai müeyyidesi var. Böyle bir duruma sessiz kalamayız" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise yaptığı açıklamada, "Alman toprakları üzerinde casusluk faaliyetleri ceza gerektirir ve bizim tarafımızdan buna müsamaha gösterilmez" şeklinde konuştu.

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir ise Alman hükümetini eleştirdi. Özdemir Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte, "Alman hükümeti burada yaşayan Almanyalı Türkleri ne okulda, ne de işyerinde Erdoğan'ın buraya uzanan kolundan korumuş görünmüyor" dedi. Özdemir "Alman hükümetinin Türk devletinin casusluk ağına karşı önemli önlemler almak yerine çok uzun süre Erdoğan'la sıkı fıkı olduğunu" belirtti.

“En az iki yıldır muhalifler hedef alınıyor”

Almanya Kürt Toplumu adlı sivil toplum kuruluşunun Başkanı Ali Ertan Toprak da MİT'e yönelik iddiaları eleştirdi. Toprak açıklamasında Alman makamlarının Türk hükümetinin MİT aracılığıyla muhaliflere yönelik casusluk faaliyetleri ile korkutma çabalarına sessiz kaldığını belirterek, "En azından iki yıldır muhalifler ve hükümeti eleştirenler Almanya'da baskı altına alınıyor ve Türk medyası tarafından hedef alınıyor" dedi.

Federal Savcılık, Almanya'daki Gülen yapılanması sempatizanları hakkında istihbari faaliyetlerde bulunmuş olabileceği şüphesiyle MİT hakkında soruşturma başlattı. MİT'in Almanya'daki 300'e yakın kişi ve kuruluşu takibe aldığı Alman makamlarınca doğrulandı. Alman dış istihbarat teşkilatı (BND), Gülen yapılanmasının 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna dair ipucu bulunmadığını duyurmuştu.

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DPA/AFP, HT/GA