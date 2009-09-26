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M. Karabulut cinayetinde tutuklananlar Metris'te

26 Eylül 2009 01:14

Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı C.G'ye firarı sırasında yardımcı oldukları öne sürülen kişilere yönelik çalışma kapsamında tutuklanan 3 kişi, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Mahkemenin tutuklama kararının ardından, katil zanlısı C.G'nin babası N.G'nin şoförü A.B, aile şirketinin satın alma müdürü M.K. ile şirket çalışanı H.K, güvenlik önlemleri altında Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'nden çıkarıldı.

Bu 3 kişi, emniyet görevlileri tarafından Metris Cezaevi'ne götürüldü.

Bu arada, A.B, M.K. ve H.K'nın, ''suçluyu kayırma'' ve ''delilleri karartma'' iddiasıyla tutuklandıkları öğrenildi.

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