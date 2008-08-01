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Spor

M. Evans Atlanta yolunda

NBA'de Atlanta Hawks'ın, geçtiğimiz sezon Orlando Magic formsı giyen Maurice Evans ile büyük ölçüde anlaştığı açıklandı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Josh Childress'ı Yunan ekibi Olympiakos'a kaptıran Atlanta Hawks, genç oyuncunun boşluğunu Maurice Evans ile doldurmanın hesaplarını yapıyor.

Haberde, geçtiğimiz sezon Orlando Magic forması ile başarılı bir sezon geçiren Evans'ın Hawks'tan 3 yıl için yaklaşık 7.5 milyon dolar alacağı belirtildi.

NBA'de Minnesota Timberwolves, Sacrameno Kings, Detroit Pistons, Los Angeles Lakers ve Orlando Magic formalarını giyen Evans, geçtiğimiz sezon 75 maçta 8.9 sayı – 2.9 ribaunt ve 1.1 asist ortalamasıyla mücadele etmişti.

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