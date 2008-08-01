M. Evans Atlanta yolunda

Tempo24-



Josh Childress'ı Yunan ekibi Olympiakos'a kaptıran Atlanta Hawks, genç oyuncunun boşluğunu Maurice Evans ile doldurmanın hesaplarını yapıyor.



Haberde, geçtiğimiz sezon Orlando Magic forması ile başarılı bir sezon geçiren Evans'ın Hawks'tan 3 yıl için yaklaşık 7.5 milyon dolar alacağı belirtildi.



NBA'de Minnesota Timberwolves, Sacrameno Kings, Detroit Pistons, Los Angeles Lakers ve Orlando Magic formalarını giyen Evans, geçtiğimiz sezon 75 maçta 8.9 sayı – 2.9 ribaunt ve 1.1 asist ortalamasıyla mücadele etmişti.

