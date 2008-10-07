M. City'den Henry atağı



İngiltere’den gelen haberlere göre Manchester City Ocak ayında Fransız oyuncu Thierry Henry için Barcelona kulübüne teklif götürmeye hazırlanıyor.





Daha öncede transfer etmek istedikleri Fernando Torres’in maçtaki harika futbolu, City yetkililerini üzen bir diğer konu oldu. İspanyol oyuncu İngiltere’ye ilk geldiği zamanlar eski Arsenalli Henry ile kıyaslanıyordu. Torres transferinin yakın gelecekte mümkün olmadığını gören Hughes’un Fransız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia ediliyor.



Henry Arsenal’den 2007 yılında ayrılmıştı. Golcü futbolcunun Barça'da istediği atmosferi bir türlü yakalayamadığı da bilinen bir gerçek. Her ne kadar Barcelona gösterdiği performans iyi olsa da işler Henry için Arsenal’de yürüdüğü gibi yürümüyor. Kanatta oynamaktan memnun olmadığı bilinen Fransız yıldız, İngiltere’de yaşayan ailesini de özlediğini daha önce dile getirmişti.



30 yaşına gelmiş olsa da Robinho ile rakip savunma oyuncularına zor anlar yaşatabilecek oyuncu için Manchester City'nin en kısa zamanda harekete geçmesi bekleniyor. İngiliz ekibinin maddi konularda pek bir sıkıntısı olmadığı ve Barcelona’nın isteklerini karşılayabileceği tahmin ediliyor.

