M. Ali Şahin: Ölenle ölünmüyor, hayat devam ediyor

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, demokratik açılımla ilgili genel görüşme önergesinin ön görüşmelerinin 10 Kasım’da yapılacak olmasına ilişkin tartışmaları “TBMM 10 Kasım’larda hep çalışmıştır” sözleriyle değerlendirdi.



Şahin, dün Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyareti öncesinde Meclis basın bürolarını tek tek ziyaret etti. Şahin, Kürt açılımının öngörüşmesinin 10 Kasım’da yapılmasına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:



“Görüşme bildiğim kadarıyla hükümetin talebiydi. Meclis Genel Kurulu bu konuda karar verdi. Bunun ötesinde benim Genel Kurul kararını değerlendirmem şık olmaz. Ama TBMM 10 Kasım’larda hep çalışmıştır. Gündemindeki konuları görüşmüştür. ‘Benim fani vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü hayatın devam ettiği anlamına da gelir aynı zamanda. ‘Ölenle ölünmüyor, hayat devam ediyor. Hayatta olanlar üzerlerine düşen görev neyse onu yerine getirmeli’ anlamına da gelebilir. Ama bu tamamen Genel Kurul’un bir kararıydı.”



Bakan Atalay ‘açılımı’ anlattı



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının “Siyaset Akademisi” programı kapsamında “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” hakkında bilgi verdi. Korkuyla toplumsal sorunların çözülemeyeceğini belirten Atalay, “Demokratik Açılım’ın iki boyutu var. Birinci boyutu, demokratik haklarımızın genişlemesi, demokrasimizin standartlarının genişletilmesi ve herkese daha fazla özgürlük, daha fazla insan hakları” dedi. Atalay ikinci ayağının ise, terörü sonlandırmak ve kardeşliği yeniden kurmak olduğunu söyledi.