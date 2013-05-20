LYS'ye girecek öğrencilere 45 gün izin çıktı

Milli Eğitim Bakan Nabi Avcı'nın onayladığı genelgeye göre, lise son sınıf öğrencileri, velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde 45 günü aşmamak kaydıyla izinli sayılabilecek. Böylece Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine zaman baskısı yaşamadan hazırlık sürecinde derslerine daha iyi motive olmaları, sınav streslerinin olabildiğince azaltılarak sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri ile gerçeğe uygun olmayan beyan ve diğer suretle rapor alınmasını önlemek amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Avcı, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerinin özürlü devamsızlıklarına ilişkin genelgeyi onayladı.

Genelgede konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde, "Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır" ile "Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmi kurumdan alınacak belge veya resmi/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden '5 iş günü' içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hallerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir" bilgisi yer aldı.



'Bu öğretim yılına mahsus'



Genelgeye göre LYS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine yönelik bu öğretim yılına mahsus olarak şu değişik yapılacak:

"LYS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine zaman baskısı yaşamadan hazırlık sürecinde derslerine daha iyi motive olmaları, sınav streslerinin olabildiğince azaltılarak sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri ve esasen gerçeğe uygun olmayan beyan ve diğer suretle rapor alınmasını önlemek amacıyla bu öğretim yılına mahsus olmak üzere; İlgi yönetmelikte belirtilen toplam süre olan 45 günü aşmamak kaydıyla öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlık olarak değerlendirilmesi ve veli dilekçesinin özür belgesi gibi işlem görmesi öğrenci ve velileri açısından daha eşitlikçi bir yaklaşım olacaktır."