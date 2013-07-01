LYS'de tam puan alan tek aday var

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarını açıkladı.

Ali Demir’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

LYS sınavlarına 851 bin 135 aday başvurdu. Matematik testinde 2 soru iptal edildi. Kimyada da iki soru iptal edildi. Tüm puan türlerinde 500 tam puan alan bir adayımız var. Genel olarak kız adaylar erkeklere göre daha başarılı oldu.

982 bin 232 kontenjan ayrıldı. Tercihler 8-18 Temmuz arasında yapılacak. İllere göre başarılı sıralamasını yayınlamama kararı aldık.

En başaralı adaylar

Demir'in açıklamasına göre; MF-1 puan türünde İzmir Fen Lisesi'nden Fatih Aslan, MF-4 puan türünden Özel Adana Final Anadolu Lisesi'nden Mehmet Burak Kaya, MF-2 ve MF-3 puan türlerinde İzmir Fen Lisesi'nden Mert Mestanoğlu 500'er tam puan alarak birinci oldu.

TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinde ise birinci sırada İstanbul Galatasaray Lisesi'nden Mustafa Miktad Yıldırım yer aldı.

TS-1, TS-2 puan türlerinde ise Özel Aziziye Lisesi'nden Ahmet Koçak tam puan alarak birinci oldu.

DİL-1, DİL-2, DİL-3 puan türlerinde İstanbul Galatasaray Lisesi'nden Efe Yasin Akman, DİL-1 puan türünde İstanbul Lisesi'nden Çağrı Karabacak, DİL-1 puan türünde Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden Aslı Aktakke, DİL-2, DİL-3 puan türlerinde İstanbul Lisesi'nden Hümeyra Çolak, DİL-2, DİL-3 puan türlerinde ise Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Oğuzhan Özer 500'er tam puan alarak birinciliği paylaştılar.

Kızlar daha başarılı

MF olarak baktığımızda kız adayların daha başarılı olduğunu görüyoruz. TS puanında başa baş bir durum var. Genel olarak kızların daha başarılı olduğunu görüyoruz.

Tercih işlemleri 8-18 Temmuz arasında

YÖK ile olan ortak çalışma neticesinde tercih alma işlemleri 8-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Temmuz son hafta tercihler açıklanacak. 28 Ağustos-2 Eylül arasında ek yerleştirme sonuçları açıklanacak. Rehberlik.osym.gov.tr tercih hizmetlerinde yardımcı olmak için gündemde olacak.

Sonuçlar adayların erişimine açıldı.

En başarılı iller açıklanmayacak

Farklı puan türleri ve aday kitleleri var. Geçmiş yıllarda bu sıralamayı yaptığımızda milli eğitim müdürleri itiraz ettiler sıralamanın doğru olmadığı yönünde. Milli Eğitim Bakanlığı ile karar aldık. Bu yıl verileri yayınlamama kararı aldık. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan herkes kendi sıralamasını öğrenebilecek.

LYS'ler 15-16 Haziran ve 22-23 Haziran tarihlerinde düzenlenmişti.