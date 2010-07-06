LYS'de PKK yardımı ile kopya çekmişler

T24

Bayılma metodu

Toka şeklinde kamera

Polis tarafından hazırlanan soruşturma dosyasında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK’nın örgüt üyelerinin değişik üniversitelere yerleştirilmesini hedeflediği bilgisi yer aldı.Milliyet gazetesinde yer alan haberde yapılan takipler sonrasında, LYS’deki yasadışı organizasyonun nasıl işlediği belirlendi. Sınavlara aday olarak katılan suç örgütüyle bağlantılı branş öğretmenleri ve başarılı öğrencilerin, kendi alanlarıyla ilgili soruları hızlı şekilde cevaplayıp sınav salonu dışına yanıt anahtarlarını çıkarttıkları ve cevapların buradan diğer adaylara değişik yöntemlerle ulaştırıldığı saptandı. Telefon dinlemeleri sırasında, organize suç örgütüyle bağlantılı branş öğretmenlerine verilen talimatlar belirlendi ve yapmaları gereken işlemlerin örgüt tarafından öğretmenlere ayrıntılı biçimde anlatıldığı saptandı.Suç örgütünün, soruların yanıtlarını dışarı çıkartmak için “bayılma metodunu” kullandığı anlaşıldı. Sınava giren suç örgütü üyesinin sınav salonuna gizli yöntemlerle soktuğu elektronik cihazlar aracılığıyla sınav kitapçığının görüntüsünü kayıt ettiği, daha sonra bayılma bahanesiyle dışarı çıktığı ve elde edilen soru veya yanıtları diğer örgüt üyelerine ve para karşılığı anlaşma yapılan adaylara ulaştırdığı anlaşıldı.Polis takipleri sırasında, suç örgütü elemanlarının sınav sabahında sınava girecek adaylarla buluştukları ve sınav merkezlerine birlikte gittikleri belirlendi. Ayrıca, suç örgütü lideri ile sınava girecek örgüt üyesinin adayların sınava girecekleri okula bir gün önceden giderek sınavda kullanacakları sistemleri test ettikleri saptandı. Operasyonda, suç örgütü üyesi olarak sınava giren bir adayın üzerinde saç tokasına gizlenmiş mini kamera ile kablosuz olarak tasarlanan ve anteni aracılığıyla görüntüleri dışarı aktaran bir cihaz ele geçirildi.