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LYS'de gecikmenin sebebi hesap hatası mı?

ÖSYM 23 gün geçmesine rağmen LYS sonuçlarını açıklamadı. Sonuçların perşembe günü açıklanması bekleniyor.

19 Temmuz 2011 03:00

T24 - ÖSYM 23 gün geçmesine rağmen LYS sonuçlarını açıklamadı. Sonuçların perşembe günü açıklanması bekleniyor. Gecikmeyle ilgili ortaya şu iddia atıldı: Meslek liselilerin yerleştirme puanlarına ek puanın eklenmesi unutuldu.

Beş oturumda yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 26 Haziran Pazar günü Fen Bilimleri (LYS-2) testi ile tamamlandı. Bu sınavın üzerinden 23 gün geçmesine rağmen sonuçlar açıklanmadı.

Dün ısrarlı sorular üzerine ÖSYM’nin internet sitesinden akşam saatlerinde yapılan duyuruda sonuçların 21 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te açıklamasının “planlandığı” ifade edildi. Geçen yıl son sınavdan 18 gün sonra sonuçlar açıklanmıştı.

Sonuçların gecikmesiyle ilgili bir iddia ortalığı karıştırdı. İddiaya göre yerleştirme puanları hesaplanırken meslek liselilerin Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları’na (AOBP) eklenen “ek puan” unutuldu ve hesaplamalar tekrar yapıldı, gecikmenin nedeni de “bu unutkanlık” oldu. Ancak bu iddiaya ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir de ÖSYM yetkilileri de sessiz kaldı.


18 günde açıklanmıştı

Haberturk'ün haberine göre, YGS’de şifreleme skandalı yaşanmış, savcılık soruşturması nedeniyle YGS sonuçlarının açıklanması da gecikmişti. Kopya çekildiğinin tespit edilemediği YGS’nin ardından yapılan LYS sonrasında yerleştirme puanlarının geçen yıla göre “çok daha erken açıklanacağı” özellikle vurgulanmıştı. ÖSYM, medyaya yansıyan “sınav sonuçları hafta sonu en geç pazartesi günü (dün) açıklanacak” haberlerinden de rahatsız oldu. Bu haberlerin kaynağının kurum olmadığını söyleyen yetkililer, “Nereden çıktı bu haberler, biz açıklama yapmadık” diye tepki gösterdi.


'Hata ek puandan’

Bu arada ortaya atılan bir iddia, yeni bir skandalın da habercisi oldu. İddiaya göre sonuçların geç açıklanmasının nedeni, meslek lisesi mezunlarının yerleştirme puanlarının hesaplanmasında yapılan bir hatadan kaynaklanıyor.


Yerleştirme puanı nasıl hesaplanıyor?

Yerleştirme sonuçları hesaplanırken adayların puanları 3 şekilde hesaplanıyor. Bunlardan biri, alanlarındaki tercihlere göre AOBP’ları 0.15 ile çarpılıyor, diğeri alan dışı tercihler için AOBP 0.12 ile çarpılıyor. Eğer aday meslek lisesi mezunu ise kendi alanında programları tercih ederken kullanması için yerleştirme puanına 0.06 puan ekleniyor. İddiaya göre ÖSYM, meslek lisesi mezunlarının ek puanlarının eklenmesinde hata yaptığı ve sonuçlar yeniden hesaplandığı için açıklamanın geciktiği yönünde. ÖSYM yetkilileri, bu iddiayla ilgili sorularımızı yanıtsız bıraktı.


‘Şifreli' YGS' de gecikmişti

Geçen yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 11 Nisan’da yapılmış sonuçları da 19 gün sonra 30 Nisan’da açıklanmıştı. Bu yıl ise şifre skandalıyla gündeme gelen YGS, 27 Mart’ta yapıldı, 34 gün sonra 28 Nisan’da da sonuçları açıklandı.


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