LYS'de 'ajan' dönemi; aday gibi sınava girip gözlem yapacaklar

ÖSYM sınav gözlemcileri, aday kimliği dışında özel bir kimlik veya görevlendirme belgesi taşımayacak, sadece aday gibi sınava girecek, sınavın uygulamasına ve organizasyonuna herhangi müdahalede bulunmayacak

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, adaylara “Müsterih olun” diye seslenerek “Sorular müfredata uygun. Adayların daha önce hiç görmediği konudan soru çıkma durumu söz konusu değildir. Adaylarımız müsterih olsun” dedi.

Demir’in açıklamaları şöyle:

Soru hazırlayan bilmiyor

Soru hazırlayan yazarlar bu soruların ne zaman çıkacağını bilmiyor. Sorulan soruların bir kısmı bu yıl, bir kısmı geçen yıllarda hazırlanan sorulardan çıkar. Bu yüzden, 2016 LYS için kaç kişi soru hazırladı sorusunun cevabı önceden verilemez.

Sınavda ajan olacak

Bu yılki LYS’de sınav gözlemcisi olarak görev almak isteyenlerin tercihleri, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden alındı. 2016 LYS’de de bütün illerde sınav gözlemcisi görevlendirildi. Bu görevliler, sınav günü aday olarak atandıkları binaya giderek sınava girecek ve sınavın organizasyonunun, bina girişlerindeki aramalardan salondaki işlemlere kadar kurallara uygunluğunu gözlemleyip ÖSYM Başkanlığı’na raporlayacak. ÖSYM sınav gözlemcileri, aday kimliği dışında özel bir kimlik veya görevlendirme belgesi taşımayacak, sadece aday gibi sınava girecek, sınavın uygulamasına ve organizasyonuna herhangi müdahalede bulunmayacak.

Uyarılara dikkat

2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) görevliler ‘Sınav bitti’ ardından da ‘Kitapçığı kapat’ uyarısı yapmaya başladı. Bu uyarıdan sonra kitapçığı açan adayların sınavları iptal ediliyor ve bu yeni kuralı tam olarak uygulamadığı tespit edilen görevlilere de ÖSYM sınavlarında tekrar görev verilmiyor.

949 adayın sınavı iptal edildi

Fazla süre kullanımı nedeniyle 2016 yılında 117, 2015 yılında 832 adayın sınavı iptal edildi. Bu kural 2016 LYS’de de uygulanacak. Sınav süresi herkes için aynıdır. Bir soru ile çok sayıda adayın sıralamasının değiştiği bir sınavda, hiçbir adayın fazladan süre kullanması hoş görülemez, buna izin verilemez.

Açık uçlu soru yok

Bugün itibarıyla herhangi bir sınavda açık uçlu soru sorulmasına ilişkin bir karar alınmamıştır. İSG 1. Dönem Sınavı ile adaylardan sınav öncesi soru kitapçığının ön kapağında yer alan sayfada, alfabenin bütün harflerini ve rakamları yazmalarını gerektiren yeni bir uygulamaya geçtik. ÖSYM olarak el yazısıyla örneğin ‘a’ harfinin adaylar tarafından ne kadar farklılıkla yazılabildiğinin bir arşivini oluşturma hedefindeyiz. Bu da açık uçlu soruların cevaplarını okuma konusunda gerekli altyapı oluşturmaya dönük bir girişim ancak 2016 LYS’de bu uygulama da yer almayacak. LYS adayları için sürpriz bir durum söz konusu değil.