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LYS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı

26 Temmuz 2013 03:13

 

 Yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylarla Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2013-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından açıklandı. 
Adaylar sonuçları ÖSYM'nin ''http://osys.osym.gov.tr'' ve ''https://sonuc.osym.gov.tr'' adresli internet sitelerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Üniversitelere kayıtlar 2-6 Eylül arasında yapılacak.

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