LYS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylarla Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2013-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından açıklandı.
Adaylar sonuçları ÖSYM'nin ''http://osys.osym.gov.tr'' ve ''https://sonuc.osym.gov.tr'' adresli internet sitelerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Üniversitelere kayıtlar 2-6 Eylül arasında yapılacak.