LYS tercih süreleri uzatıldı

Yüzbinlerce öğrencinin katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) tercih süreleri, 16 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Velilerin talebi üzerine 14 Temmuz'da sona erecek olan LYS tercih süresini, 16 Temmuz'a uzatan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tercih süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Daha önceden 14 Temmuz 2015 (Salı) tarihinde biteceğini duyurduğumuz 2015-ÖSYS tercih yapma süresinin kurulumuz başkanlığına, veli ve öğrencilerimizden gelen yoğun talep ve tercih yapacak adaylarımızın daha geniş bir sürede tercihlerini yapma imkanını sağlamak amacıyla 2 gün uzatılması kararını aldık. 2015-ÖSYS Tercih İşlemleri 16 Temmuz 2015 (Perşembe) saat 24.00’e kadar yapılabilecek.”