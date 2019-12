'LYS soruları AKP'li vekilin maili ile çalınacak' ihbarı Ankara'yı alarma geçirdi

T24

Emniyet alarma geçti

Üniversite için son geri sayım

Her adaya farklı kitapçık

Bu ve önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ile ilgili, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ı korkutan bir ihbar geldi. Özcan’ın adını açıklamadığı, ancak devletin en üst düzeyindeki görevli bir kişi, YÖK Başkanı’na gelerek, “LYS sorularının ÖSYM’den çalınacağı ve bir Ak Parti milletvekilinin mail adresi üzerinden tüm Türkiye’ye dağıtılacağını” ihbar etti.Özcan, hemen emniyeti durumdan haberdar etti. Dün yola çıkan soruları taşıyan TIR’lar ile ÖSYM binası ve soru kitapçıklarının saklandığı depolardaki güvenlik önlemleri artırıldı. YÖK, ÖSYM ve emniyet, sınav bitene kadar koordinasyon halinde çalışacak. Özcan, kendisini korkutan ihbar olayını Hürriyet’e şöyle anlattı: “LYS sorularının dışarı çıkartılacağı ve bir Ak Parti milletvekilinin e-mail adresine yollanacağı ve ondan atılmış gibi bir izlenim yaratılacağı duyumları geldi. Bunları kimler yapar diye düşündüğümüzde herhalde Ak Parti’nin iyi durumda olmasını istemeyen kişiler yapar diye düşündük. Bu bizi panik durumuna getirdi. Derhal ne yapabiliriz, ne tedbir alabiliriz diye düşündük. Emniyete haber verdik, ‘Siz de bu meseleyi gayet iyi araştırın.”“Sıkı güvenlik tedbirleri alın, ÖSYM’den kesinlikle bir bilgi sızmasın’ dedik. İnşallah böyle bir şey olmaz. Bu bilgi bize çok güvenilir bir şahıs kanalıyla geldi. Soruları taşıyan TIR’lar yola çıktı. Bütün çalışanlara dikkat edilmesi gerekiyor. Şu an ÖSYM kapalı devrede. Onlara da çok dikkat ediyoruz. Soruların bizim bilmediğimiz yöntemlerle de dışarı çıkarılması mümkün olabilir. Çok korkutucu bir senaryo. İnşallah hiçbir şey olmayacak.”Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) hafta sonu başlayacak. LYS’lerin ilki 18 Haziran Cumartesi günü Matematik ve Yabancı Dil sınavları olacak. LYS-1’de Matematik sınavına 624 bin 48, Yabancı Dil sınavına ise 41 bin 580 aday katılacak. 19 Haziran Pazar günü ise LYS-4 (Sosyal Bilimler) sınavı yapılacak. LYS-4’e, 377 bin 128 aday girecek. LYS’lerin sabah oturumu 10.00’da, öğleden sonra oturumu ise 14.30’da başlayacak. İkinci hafta sonu sınavı Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) ile 25 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.Sınavlar, 26 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Fen Bilimleri LYS-2 ile tamamlanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, “İnanıyoruz ki 2011-LYS, önceki yıllara oranla öğrencilerin çok daha az zorlanacağı bir sınav olacaktır” ifadesini kullandı.ÖSYM, 2011-LYS’de, 2011-YGS’den farklı olarak, soru kitapçıkları üzerinde aday bilgilerinin yer almayacağını açıkladı. Salon görevlileri, soru kitapçıklarını, salon içerisinde karma dağıtacak. Yabancı Dil Sınavı LYS-5 dışındaki LYS’lerde birden fazla soru kitapçığı kullanılacak. Her adaya her test için farklı soru kitapçığı dağıtılacağından, adayların öncelikli olarak kendilerine verilen soru kitapçık numarasını cevap kağıtlarına doğru kodlamaları gerekiyor.