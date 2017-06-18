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LYS soru ve cevapları yayınladı

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2017 LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih 11 Temmuz olarak belirlendi

18 Haziran 2017 17:00

2017 Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) son oturumu Edebiyat-Coğrafya testi ile sona erdi. Sınavların son bulmasıyla ÖSYM resmi sitesi üzerinden sınav soru ve cevaplarını erişime açtı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen LYS 4 ve LYS 1 sınavının ardından bu hafta sonu LYS 5 ve LYS 2 oturumları dün gerçekleştirilmişti. 

LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı sona erdi!

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 832 bin 994 aday başvurdu. Sınav tek oturumda uygulandı ve 120 dakika sürdü.

Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) son oturumu olan edebiyat-coğrafya alanındaki LYS-3 sona erdi. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava,  832 bin 994 aday başvurdu. Tek oturumda yapılan sınav 120 dakika sürdü.

LYS-3'te, Türk dili ve edebiyatı testi ile coğrafya-1 testi yer aldı. Türk dili ve edebiyatı testindeki 56 soru için 85 dakika cevaplama süresi verilirken. Coğrafya-1 testinde ise adaylar 24 soruyu 35 dakikada yanıtlamaya çalıştılar.

LYS-3 ile bu yılın LYS maratonu sona ermiş oldu.

LYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2017 LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih 11 Temmuz olarak belirlendi. Adaylar sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

LYS soru ve cevapları öğrenmek için tıklayın

 

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