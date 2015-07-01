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LYS sonuçları açıklandı, 3 soru iptal

Sorulardan en az birini işaretleyen adayların, bu soruları doğru işaretlediği kabul edilerek puanlama yapıldığı açıklandı

01 Temmuz 2015 12:08

LYS sonuçları açıklandı. Tercihler 6-14 Temmuz arasında. ÖSYM’den yapılan açıklamada iki kimya, bir de İngilizce sorusunun iptal edildiği belirtildi. Sorulardan en az birini işaretleyen adayların, bu soruları doğru işaretlediği kabul edilerek puanlama yapıldığı açıklandı.

Üniversite adaylarının merakla beklediği LYS sonuçları açıklandı. ÖSYM iki kimya, bir de İngilizce sorusunun Yönetim Kurulu kararı ile iptal edildiği ve bu sorulardan en az birini işaretleyen adayların soruları doğru cevapladığı kabul edilerek puanlama yapıldığı belirtildi. ÖSYM’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Adaylar, sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 20 Haziran 2015 tarihinde yapılan fen bilimleri sınavının (2015-LYS-2) kimya testinin temel soru kitapçığında yer alan 8 ve 14’üncü sorular ile  14 Haziran’da yapılan yabancı dil sınavının (2015-LYS-5) İngilizce testinin temel soru kitapçığında yer alan 49’uncu soru, ÖSYM Yönetim Kurulu kararı ile iptal edildi. 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Kılavuzu’nun 4.6.1. LYS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır? maddesinde yer alan “Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından geçersiz sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir” hükmü gereği; kimya ile İngilizce testinde en az bir cevabı bulunan tüm adayların bu soruları doğru cevapladıkları kabul edilerek değerlendirme işlemi yapıldı.”

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