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LYS sonuçları açıklandı

2012-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları belli oldu

18 Ağustos 2012 02:19

YGS ve LYS sonuçlarına göre 2012-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından açıklandı.

Yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylarla Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2012-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından açıklandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylarla 1 Nisan tarihinde yapılan YGS ve 16-17-23-24 Haziran tarihlerinde yapılan LYS sonuçlarına göre, adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2012-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin ''https://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2012-ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor.

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