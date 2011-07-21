LYS sonuçları açıklandı!

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En başarılı il KİLİS

Fen liseleri başarıyı kaptırmadı

Süreç sorunsuz tamamlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarını açıkladı.Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre, MF-1 ve MF-2 puan türünde Kırşehir Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesinden Murat Kaan Erdal; MF-3 ve MF-4 puan türünden Ankara Fen Lisesinden Aycan Doğa Hakyemez; TM-1, TM-2, TM-3 puan türünde Özel Yamanlar Anadolu Lisesinden Deniz Çağlın, TS-1 ve TS-2 puan türünde İstanbul Lisesinden Utku Evci birinci oldu.LYS sonuçlarına göre, DİL-1, DİL-2 puan türünde İstanbul Kabataş Lisesinden Can Berk Özşen, İstanbul Galatasaray Lisesinden Evrim Bilal Engin, İstanbul Lisesinden Zeynep Gizem Topçak; DİL-3 puan türünde Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden Arda Çınar, İstanbul Galatasaray Lisesinden Evrim Bilal Engin birinci oldu.Kilis, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Niğde, Bitlis, Bartın ve Aydın en başarılı iller olurken, Tunceli, Hakkari, Ağrı, Şırnak, Ardahan ve Artvin de son sıralarda yer aldı.LYS'de en başarılı liseler fen liseleri olurken, bu liseleri askeri liseler ile Anadolu liseleri izledi. En başarısız liseler endüstri meslek liseleri oldu. İmam hatip liselerinin genel lise düzeyine oldukça yakın puanlar alabildikleri görüldü. ÖSYM LYS ile ilgili olarak, ''İkinci aşama sınavlarında elde edilen sonuçlarda normal dışı bir duruma rastlanmamıştır. Bazı testler geçen yıla oranla zor olmasına rağmen genel olarak geçen yıl yapılan sınavlar ile uyumlu bir sonuç dağılımı elde edilmiştir'' açıklaması yaptı.ÖSYM'den LYS sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, ''Ortaya atılan asılsız birçok iddiaya rağmen, LYS sınavlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında tedbirler en üst düzeye çıkarılmış ve sınav süreci yakından izlenmiştir. Bu kapsamda süreci sabote etmeye yönelik birkaç girişim, alınan önlemler sayesinde önceden fark edilmiş ve süreç herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Soru kitapçıklarının basım ve sevkiyat çalışmaları yakından izlenmiş ve sınavlar sırasında basım hatalarının olmaması için sürecin her anı yakın takip altında tutulmuştur. Alınan önlemler sayesinde basım hatasından kaynaklanan hiç bir yedek kitapçık kullanılmadan LYS tamamlanmıştır'' denildi.