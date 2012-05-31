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LYS puan hesabında okul değil, bireysel başarı dikkate alınacak

Lisans Yerleştirme sınavına kısa bir zaman kala üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanma yöntemi değiştirildi.

31 Mayıs 2012 09:18

Lisans Yerleştirme sınavına kısa bir zaman kala üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanma yöntemi değiştirildi. Artık yerleştirme puanı hesabında okulların başarısı dikkate alınmayacak. Yalnızca bireysel başarı önemli olacak. Son dakika değişikliği eğitimcileri de şaşırttı. Okullarda verilen tüm notların objektif ve standart olmadığını belirten eğitim uzmanları, uygulamanın nitelikli okulları cezalandıracağını söyledi.


Milliyet'ten Sibel Kahraman'ın haberine göre, üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanmasında yalnızca bireysel başarı dikkate alınacak. Her okulda en alttaki adaya 100 en üsttekine 500 verme, yani standart Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) uygulaması kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle, çıplak diploma puanları 5 ile çarpılarak doğrudan OBP’ye dönüştürülüyor.

Eğitimcilerin itirazları bu noktada başlıyor. Çünkü eğitimciler aynı ilde bulunan iki farklı okul için bile verilen notların değişken olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin aynı notu verdiği standart bir kriter olmadığını söylüyor.

 

Bol keseden not verilecek itirazı

 

Kültür Üniversitesi ARGE Bölüm Sorumlusu Burak Kılanç uygulamaya mantıklı bir açıklama bulamadığını belirterek şunları söyledi:, “Bu uygulama öğretmenin bol keseden not vermesine neden olacak. Ayrıca, şu anda uygulanmaya başlanması da bu yıl sınava girecek öğrenciler için büyük haksızlık. 4 yıl boyunca sıkı not veren ciddi liselerdeki öğrenciler özellikle mağdur olacak. İki lise düşünün. Birisi bol kepçeden not versin. Diğeri ise işini ciddiye alan sıkı bir lise olsun. İlk lisede son sırada bulunan öğrencinin diploma notu 75, diğer lisedeki öğrencinin 55 olsun. Şimdi bu iki okulun öğrencisinin de diploma notu 5 ile çarpılacak ve sınava etki edecek. Bu ne kadar adil? Öğretmenler üniversite sınavında başarılı olsun diye notları şişirebilir. Not enflasyonu olur.”

 

Nitelikli okulları cezalandırmak demek

 

Eğitim uzmanı Oktay Armağan, “Önceden her okulda en altta bulunan adaya 100, en üstte bulunan adaya da 500 veriliyordu. Bu uygulama kaldırıldı. Çıplak diploma puanlarının doğrudan ortaöğretim başarı puanına dönüştürülmesi yanlış oldu. Notlar objektif ve tüm Türkiye standartında değil. Uygulama nitelikli okulları cezalandırmak gibi olmuş” dedi.


Uğur Dershaneleri Genel Müdürü Alparslan Alemdar değişikliği şöyle eleştirdi: “Bizim temel sorunumuz okullarda aynı kalitede eğitim veremiyor olmamız. A okulundaki öğretmen yapısı ile B okulundaki öğretmen yapısı, okulların eğitim kaliteleri eşit değil. Uygulamayla öğretmenlere, ‘Çocuğuma fazla not verin’ baskısı olacaktır. Ayrıca iyi okullardan kaçış olacak. Çünkü, öğrenci diploma notunu artırmak için bir fen lisesinden ayrılıp başka okula gidecek. Puan artırma yollarına başvurulacak.”


 

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