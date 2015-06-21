LYS maratonu sona erdi

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da tek oturumda yapılan sınavın sona ermesiyle bu yıl düzenlenen tüm LYS'ler tamamlandı.

Edebiyat-coğrafya sınavı (LYS-3) tek oturumda uygulandı ve 120 dakika sürdü. LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testi ile Coğrafya-1 testi yer aldı. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soru bulundu ve 85 dakika cevaplama süresi verildi. Coğrafya-1 testinde ise 24 soru için 35 dakika süre tanındı.

Adaylar sınav sonuçlarını, kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.