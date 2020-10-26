Lyon'un baş gözlemcisi Türkiye'den 5 futbolcuyu takibe aldı

Önceki akşam Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi izlemek için Türkiye'ye gelen Lyon'un baş gözlemcisi Bruno Cheyrou, Trabzonspor'dan; Uğurcan, Abdülkadir ve Serkan ve Fenerbahçe'den de Ozan'ı takip etti.

Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou önceki gün Başakşehir-Antalya maçında İrfan Can Kahveci'yi izleyecekti ancak uçağının rötar yapması sebebiyle karşılaşmaya yetişemedi.

Fanatik'in haberine göre; milli yıldızı yine takip altına alan Cheyrou, Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'dan; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan ile, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gözlem altına aldı.



4 oyuncuyu da çıplak gözle izleyerek notlar tutan Cheyrou'nun devre arasına kadar bu isimleri yakından takip edeceği öğrenildi.

Lyon sezon başında, Altay'da gösterdiği başarılı performansla devlerin ilgisini çeken Cenk Özkaçar'ı transfer etmişti.