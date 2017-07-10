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Spor

Lyon teknik direktöründen Marcelo açıklaması!

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperiyle ilgilendiği bilinen Fransız ekipten resmi açıklama geldi

10 Temmuz 2017 19:42

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperine ilgi duyduğu bilinen Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Marcelo Guedes açıklaması geldi. Fransız teknik adam, Ajax’tan transfer edilen Kenny Tete için yapılan imza töreninde Marcelo transferinin Lyon’un hedefi olduğunu dile getirdi.

Haber1903'te yer alan habere göre; Genesio, yaptığı açıklamada; "Stoper transferi yapacağız. Daha zamanımız var. Bu Marcelo olur mu bilemiyorum ama bizim aradığımız özelliklere uygun bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Marcelo'nun takımda kalmak istediğini belirtirken, kendisi de Brezilyalı stoperin gitmesini istemediğini vurgulayarak, " Lyon bizi karıştırmak için mi yapıyor bunu? İhtiyacın varsa al, yoksa alma!" açıklamasında bulunmuştu.

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