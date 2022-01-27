Lyon, Marcelo'nun sözleşmesini feshetti

Lyon, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Marcelo Guedes'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, savunma oyuncusu Marcelo ile yollarını ayırdığını açıkladı. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyordu.

Marcelo, 2017'de transfer olduğu Lyon'da tüm kulvarlarda 167 maça çıktı.

Beşiktaş'tan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı futbolcu, geçen yıl soyunma odasında takım arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketten dolayı kadro dışı bırakılmıştı.