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Spor

Lyon maçında penaltı kaçıran Tosic: İki gün gözüme uyku girmedi

Beşiktaş'ın savunmacısı Dusko Tosic, Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

25 Nisan 2017 02:07

Beşiktaş’ın kariyerindeki ilk golünü atarak Adanaspor karşısında siyah-beyazlılara 3-2’lik galibiyeti getiren Dusko Tosic, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Sırp savunmacının sözleri şöyle:

“Galibiyet benim için ve takım için çok önemliydi. Lyon maçında kaçırdığım penaltı yüzünden iki gün gözüme uyku girmedi. Bugün kazanmak önemliydi, önümüzde Başakşehir maçı var, o da çok önemli. 1 haftamız var, çalışmaya başlayacağız

Lyon maçından sonraki 3 gün benim için çok zor geçti. Bugünkü galibiyet önemliydi, beni de rahatlattı, takımı da rahatlattı. 6 haftamız var, çok güçlü olmamız, sıkı çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki iki haftalık periyot bizim için çok önemli”

 

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