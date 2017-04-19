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Spor

Lyon maçında çıkan olaylarda bir Türk taraftara 2 ay hapis cezası verildi

Lyon-Beşiktaş maçı çıkan taraftar olayları nedeniyle bir saate yakın gecikmeyle başlamıştı

19 Nisan 2017 03:58

O. Lyon - Beşiktaş maçında yaşanan olaylardan sorumlu tutulan bir Beşiktaş taraftarına 2 ay hapis cezası verildi. Almanya'dan gelen taraftarın stadyum görevlisine yumruk attığı belirtilirken olaylar yüzünden şu ana kadar ceza alan ilk ve tek seyirci oldu.

O. Lyon - Beşiktaş maçında çıkan olaylardan sorumlu tutulan bir Beşiktaş taraftarı 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Almanya'dan gelen Türk asıllı Alman Beşiktaş taraftarı, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde oynanan Lyon - Beşiktaş maçında yaşanan olaylardan sorumlu tutularak mahkemeye çıkartıldı.

Stat kameraları tarafından çekilen videolarda stadyum görevlisine yumruk attığı belirlenen Türk asıllı Alman vatandaşı, çıkan olaylar yüzünden şu ana kadar ceza alan ilk ve tek seyirci oldu. Yaşanan olaylardan çok pişman olduğunu söyleyen Beşiktaş taraftarı, mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

 

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