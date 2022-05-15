Lyon, Kerem Aktürkoğlu için teklif arttırdı

Galatasaray'da performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu için Lyon, 12 milyon Euro'luk bir teklif daha yaptı. Galatasaray'ın istediği rakamlara yaklaşılırken, Fransız ekibinin 15milyon Euro civarlarına çıkması halinde transferin gerçekleşebileceği öğrenildi.

Kerem'in iyi performansı, Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, daha önce yıldız oyuncu için Aslan'ın kapısını çaldı. Fakat o dönem yapılan 7 milyon Euro'luk teklif, hayli yetersiz bulundu. Mavi-Beyazlı ekip, şimdi ise yeniden şartları zorlayacak. Fransız temsilcisinin, gelen son haberlere göre 12 milyon Euro'luk bir öneride bulunacağı bilgisine ulaşıldı.

Ancak yapılan bu öneri SarıKırmızılılar tarafından yetersiz bulunurken, ortak bir yol bulunmaya çalışıldığı belirtildi. Fanatik'in verdiği habere göre Cim Bom'un, 15 milyon Euro'luk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Oyuncunun transferi için yapılacak kontratta sonraki satıştan pay gibi maddeler de yer alabilir.