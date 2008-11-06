Lyon kısa kesti



Şampiyonlar Ligi (F) Grubu dördüncü maçında Lyon kendi sahasında Steaua Bükreş'i 2-0 mağlup etti. Lyon'a galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 44. dakikasında frikikten Juninho ve 88. dakikasında Reveillere'den geldi.



Fransız temsilcisi Lyon, bu karşılaşmanın ardından (F) Grubu'ndaki puanını 8'e yükselterek liderlik koltuğunu Bayern Münih ile paylaştı. Romanya temsilcisi Steaua Bükreş ise 1 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura kalma hayallerini bir başka bahara erteledi.



Lyon, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçını 25 Kasım'da İtalya'da Fiorentina ile oynayacak. Kalan maçlarda UEFA Kupası'na katılma mücadelesi verecek olan Steaua Bükreş ise Bayern Münih ile Allinz Arena'da karşı karşıya gelecek.

