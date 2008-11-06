T24 LogoT24 Logo
Spor

Lyon kısa kesti

Şampiyonlar Ligi (F) Grubu dördüncü maçında Lyon kendi sahasında Steaua Bükreş'i 2-0 mağlup etti.

06 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi (F) Grubu dördüncü maçında Lyon kendi sahasında Steaua Bükreş'i 2-0 mağlup etti. Lyon'a galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 44. dakikasında frikikten Juninho ve 88. dakikasında Reveillere'den geldi.

Fransız temsilcisi Lyon, bu karşılaşmanın ardından (F) Grubu'ndaki puanını 8'e yükselterek liderlik koltuğunu Bayern Münih ile paylaştı. Romanya temsilcisi Steaua Bükreş ise 1 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura kalma hayallerini bir başka bahara erteledi.

Lyon, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçını 25 Kasım'da İtalya'da Fiorentina ile oynayacak. Kalan maçlarda UEFA Kupası'na katılma mücadelesi verecek olan Steaua Bükreş ise Bayern Münih ile Allinz Arena'da karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24