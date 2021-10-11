Lyon, Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu için Fransız temsilcisi Lyon, 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Son iki sezonda 3. Lig'den Milli Takım'a uzanan müthiş bir çıkışa imza atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızını Fransızların en önemli kulüplerinden Lyon izlemeye aldı.

Lyon'un yetkililerin geçtiğimiz cuma günü oynanan Türkiye-Norveç maçında Kerem Aktürkoğlu'nu canlı olarak izlediği ortaya çıktı. Fransızlar teklif yapma kararı aldı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması beklenen Lyon'un genç kanat oyuncusu için 8-10 milyon Euro arasında bir rakamı gözden çıkaracağı öğrenildi.

Galatasaray bu nedenle Kerem'e yeni sözleşme imzalattırıp serbest kalma bedelini 15 milyon Euro yapmak istiyor.