Lyon istediğini aldı



Şampiyonlar Ligi (F) Grubu maçında Lyon, Fiorentina'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.



Lyon'a galibiyeti getiren goller, 15. dakikad Makoun ve 27. dakikada Benzama'dan geldi. Fiorentina'nın tek golünü ise 45. dakikada Gilardinho kaydetti.



Bu karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi (F) Grubu'nda Lyon puanını 11'e yükselterek ikinci tur vizesini cebine koydu. Fiorentina ise 3 puanda kalarak UEFA Kupası umutlarını ayakta tuttu.



Şampiyonlar Ligi (F) Grubu'ndaki maçlar 10 Aralık'ta oynanacak olan Steaua Bükreş - Fiorentina ve Lyon - Bayern Münih maçlarıyla tamamlanacak.



