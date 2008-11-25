T24 LogoT24 Logo
Spor

Lyon istediğini aldı

Şampiyonlar Ligi (F) Grubu maçında Lyon, Fiorentina'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

25 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi (F) Grubu maçında Lyon, Fiorentina'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Lyon'a galibiyeti getiren goller, 15. dakikad Makoun ve 27. dakikada Benzama'dan geldi. Fiorentina'nın tek golünü ise 45. dakikada Gilardinho kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi (F) Grubu'nda Lyon puanını 11'e yükselterek ikinci tur vizesini cebine koydu. Fiorentina ise 3 puanda kalarak UEFA Kupası umutlarını ayakta tuttu.

Şampiyonlar Ligi (F) Grubu'ndaki maçlar 10 Aralık'ta oynanacak olan Steaua Bükreş - Fiorentina ve Lyon - Bayern Münih maçlarıyla tamamlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24