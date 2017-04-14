Lyon İstanbul'daki maç için UEFA'ya başvurdu

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Beşiktaş'ı Fransa'da 2-1 yenen Lyon, İstanbul'daki rövanş maçının seyircisiz oynanması için UEFA'ya başvurdu.

Lyon talebinde Fransa'da çıkan olayları gerekçe olarak gösterdi.

Lyon Başkanı'ndan seyircisiz oynama talebi

Lyon-Beşiktaş maçının ardından ev sahibi ekibin başkanı Jean-Michel Aulas maçın ardından sert açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul’da oynanacak mücadelenin seyircisiz olması gerektiğini savunan Aulas, “Rövanş maçının seyircisiz oynanması adaletli olur. Umarım UEFA mantıklı davranır çünkü biz sorumluluklarımızı yerine getirdik ve elimizden geleni yaptık” dedi.

“İstanbul’daki maç için tedirginiz”

Rövanş karşılaşması için konuşan Lyon Başkanı, “Oyuncularım İstanbul’daki maç için tedirgin. Umarım UEFA adil bir çözüm bulur. Sezon başında Türkiye’de tankların eşliğinde havaalanına gittik. UEFA bir şeyler yapmalı, maç seyircisiz ya da başka bir yerde oynanabilir” ifadelerini kullandı.

“Güvenlik için elimizden geleni yaptık”

Yaşanan olaylar için siyah-beyazlı yönetimi suçlayan Fransız ekibi yöneticisi, “Öyle görünüyor ki Beşiktaş yönetimi, biletleri maça girmeye hakkı olmayan taraftarlara sattı. Stadın üçüncü bölümündeki rakip takım taraftarları girişte yaşanan kavga sebebiyle içeriye biletsiz girdi. Biz güvenlik için elimizden geleni yaptık, tribünlere gitmem taraftarları sakinleştirdi” şeklinde konuştu.

“Soruşturma başlatacağız”

Son olarak olaylarla alakalı da yorum yapan Aulas, “Elimizde maç öncesi neler olduğuyla alakalı yüzlerce fotoğraf var. Ayrıca Almanya’dan gelen ve asla burada olmaması gereken Beşiktaş taraftarlarını tespit ettik. Soruşturma başlatacağız” diyerek sözlerine son verdi.