Lyon Bükreş'te coştu !..



Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Steau Bükreş'e konuk olan Lyon 3 puanı 5 golle aldı !.. 8.



dakikada Bernhardt, 11. dakikada da Goian'ın golleriyle 2-0 öne geçen Steaua Bükreş ardından ummadığı bir yenilgi yaşadı.



Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'ı saf dışı bırakarak giren Romanya temsilcisi 23. dakikada Keita ve 33. dakikada Benzema'nın golleriyle şoka uğradı. 45. dakikada Petre ile bir gol daha bulup devreye 3-2 önde giren Steaua Bükreş, ikinci yarıda rakibini durduramadı. 70. dakikada Fred ile 3-3'ü yakalayan ve hemen 1 dakika sonra Benzema ile 4-3 öne geçen Lyon, beraberlik için bastıran rakibine son darbeyi 90. dakikada Chaves Guedes ile vurdu ve sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı.

