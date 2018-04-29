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Spor
BBC Türkçe

Lyon-Beşiktaş maçı öncesi stadyumda kavga çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesi stadyumda taraftarlar arasında kavga çıktı.

29 Nisan 2018 20:30

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesi tribünde taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavga nedeniyle bazı taraftarlar sahaya inince, maç 45 dakikalık gecikmeyle başladı.

Lyon kulübü, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tribünlerden atılan meşale ve havafişekler nedeniyle taraftarlar sahaya inmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Fransız AFP haber ajansı, Lyon kulübü başkanı Jean-Michel Aulas'nın stadyumun içinde hoparlörle sükunet çağrısı yaptığını yazdı.

Karşılaşma öncesi de stadın dışında Beşiktaş taraftarlarına polis biber gazıyla müdahale etti. Bir AFP fotoğrafçısı, olaylarda bir stadyum görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Maç öncesi stadyumun girişlerinden birinde Beşiktaş ve Lyon taraftarları arasında kavga çıktığı da belirtiliyor.

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