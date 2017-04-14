Lyon-Beşiktaş maçı öncesi stadyumda kavga çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesi tribünde taraftarlar arasında kavga çıktı.

Kavga nedeniyle bazı taraftarlar halı sahaya inince, maç ileri bir sate alındı.

Lyon kulübü, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tribünlerden atılan meşale ve havafişekler nedeniyle taraftarlar sahaya inmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Fransız AFP haber ajansı, Lyon kulübü başkanı Jean-Michel Aulas'nın stadyumun içinde hoparlörle sükunet çağrısı yaptığını yazdı.

Karşılaşma öncesi de stadın dışında Beşiktaş taraftarlarına polis biber gazıyla müdahale etti. Bir AFP fotoğrafçısı, olaylarda bir stadyum görevlisinin yaralandığını bildirdi.