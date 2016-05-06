Lütfi Elvan, Yalçın Akdoğan ve Fatma Güldemet Sarı'nın yeni kabinede üstü çizilecek mi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 29 Nisan’daki MKYK toplantısında ‘yetklilerinin tırpanlanması’ olarak nitelenen atama yetkisinin elinden alınması ve 1 Mayıs’ta yayımlanan Pelikan Bildirisi’nin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeden sonra Genel Başkanlık ve Başbakanlık koltuğunu bırakacağını açıklamasıyla, yeni hükümette yer alacak ve almayacak isimler hakkında kulislerden bilgiler sızmaya başladı. Yeni genel başkan ve Başbakan’ın kim olacağı konusunda Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Mehmet Müezzinoğlu, Mustafa Şentop, Mehmet Ali Şahin, Efkan Ala gibi isimler ortaya atılırken, Davutoğlu’nun kabinesinde yer alan bazı isimlerinde üstünün çizileceği belirtiliyor.

Olağanüstü kongreyle birlikte yeni kurulacak 65. hükümette Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın kabine dışında kalacağı konuşuluyor. Kabine dışında kalacak isimler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile birlikte sürpriz bakanların da yer alabileceği belirtiliyor.