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Lütfillah Tacik davasında kamera kayıtlarının incelenmesine karar verildi

Tacik, Van'da Geri Gönderme Merkezi'nde hayatını kaybetmişti

22 Haziran 2016 11:59

Van’da Yabancılar Şubesi’nde gözaltında bulunduğu sırada yaşamını yitiren 17 yaşındaki Lütfillah Tacik’in davasında Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’nın müdahillik talebi kabul edildi. Mahkeme Geri Gönderme Merkezi’ndeki kameraların kayıtlarının da incelenmesi için TÜBİTAK’a yazı yazılmasına karar verdi

Iğdır’dan yasal olmayan yollarla Türkiye’ye giren ve gönderildiği Van Geri Gönderme Merkezi’nde bir polis memurundan yediği dayağın ardından 31 Mayıs 2014 tarihinde yaşamını yitiren Afganistanlı Lütfillah Tacik’in davası Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Tacik’i öldürmekten yargılanan ve görevine devam eden polis memurunun katılmadığı duruşmada, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv), Kaos GL, Ankara Barosu ve Mülteci Hakları Derneği müdahillik talebinde bulundu. Ankara Barosu ile Kaos GL’nin müdahillik talebini doğrudan reddeden mahkeme, Mülteci Hakları Derneği’nin talebini ise vekaletname sunmadığı için reddetti, ÇAÇAv’ın müdahillik talebi kabul edildi. Duruşmada, Tacik’e olay günü hastanede müdahale eden bir doktor tanık sıfatı ile dinlendi.

 

İnceleme olacak

 

Avukatlar, olayın yaşandığı Geri Gönderme Merkezi’ndeki kamera kayıtlarının bulunduğu 3 hard diskin TÜBİTAK tarafından incelenmesini, görüntüler silinmiş ise geri getirilmesi için çalışmaların yapılmasını talep etti. Avukatların talebini kabul eden mahkeme, TÜBİTAK’a yazı yazılmasına ve olay günü hastanede bulunan doktorlarının tanık sıfatı ile dinlenmesi için çağrılmasına karar vererek duruşmayı 6 Ekim Perşembe gününe erteledi.

 

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