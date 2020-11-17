Lütfi Elvan açıkladı: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bakanlığın 2021 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini açıkladı.

Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

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