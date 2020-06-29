Lütfi Çiçek ‘Bilinmeyen Yönleriyle Interpol’ kitabında, "Tosuncuk'un Brezilya'nın güneyinde saklandığını" yazdı

Gazeteci İsmail Saymaz, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek’in ‘Bilinmeyen Yönleriyle Interpol’ kitabında Çiftlik Bank sistemi üzerinden 132 bin kişiden topladığı 1 milyar liranın 500 milyon lirası ile ortan kaybolan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya’nın güneyinde saklanıyor olabileceğinden bahsedildiğini belirtti.

Interpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, "Bilinmeyen Yönleriyle Interpol" isimli kitap kaleme aldı. Çiçek, binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın Brezilya'nın güneyinde saklandığına ilişkin bilgilere yer verdi.

Aralarında Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Hava Aydın’ın da bulunduğu 9 sanık hakkında 2018 yılında kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlatan Çiçek, sanıklardan Düzgün Genç’in Bulgaristan’da yakalanarak, iade edildiğini yazdı. Osman Naim Kaya’nın ise Uruguay’da yakalandığı ancak daha sonra serbest kaldığını belirten Çiçek, sanıklardan Cengiz Samur’un ise ABD vatandaşlığı aldığını kaydetti. Kitapta, "Mehmet Aydın ve Fatih Aydın isimli şahısların, halihazırda Brezilya’nın güneyinde saklandıkları değerlendirilmektedir" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz da Twitter'dan kitaba ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek’in ‘Bilinmeyen Yönleriyle Interpol’ kitabında ilginç bilgiler var. Çiçek, ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih’in hala izinin bulunamadığını, Brezilya’nın güneyinde saklanıyor olabileceklerini kaydediyor" diye yazdı.

Özel bir dedektiflik bürosu ile yapılan anlaşma sonrası Interpol ve güvenlik birimlerinin yanı sıra dışarıdan da özel bir ekip Aydın'ı bulmak için çalışmalara başlatılmıştı. Dedektiflerin yaptığı ilk çalışma sonucunda Ukrayna'da intihar ettiği iddia edilen Aydın'ın, Brezilya, Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği tespit edilmişti.