Lütfi Arıboğan, TBF Başkanlığı için aday olacak

Eski milli basketbolcu ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Lütfi Arıboğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıkladı.

Arıboğan'ın, Mayıs 2015'te yapılacak genel kurulda başkan adayı olacağına dair yazılı açıklaması şu şekilde:

"Türk basketbol tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan ve uzun yıllar Türkiye Basketbol Milli takımının kaptanlığını yapan Lutfi Arıboğan, Mayıs 2015'te yapılacak Türkiye Basketbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıkladı.

"Sırasıyla Çukobirlik, Ankara DSİ, İstanbul Bankası Yenişehir, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor'da 20 yıl süren basketbol kariyerinin ardından, Ülkerspor Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Arıboğan, ilk yöneticilik deneyimi süresinde Avrupa basketbolu açısından devrim niteliği taşıyan Euroleague'in kuruluşunda etkin rol aldı. Arıboğan, sonrasında kurucu üyesi olduğu Euroleague'de, 'Finans Komitesi' üyeliğini de üstlendi. 2005 yılından itibaren ise spor yöneticiliğine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği ve Başkan Vekilliği pozisyonlarında devam etti. Bu süre zarfında UEFA Pazarlama Komitesi As Başkanlığı görevini de sürdürdü. 2012- 2014 yılları arasında Galatasaray İcra Kurulu Başkanlığını yürüten Lutfi Arıboğan, bu dönemde Avrupa Kulüpler Birliği Pazarlama Komitesi (ECA) üyesi olarak da görev yaptı."