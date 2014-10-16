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Spor

Lutfi Arıboğan seçimden sonra istifa ediyor

Galatasaray Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan, kulübün 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından görevinden ayrılacağını açıkladı

16 Ekim 2014 21:52

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın görevini bırakmasının ardından İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan da istifa kararı aldı.

Arıboğan, yaptığı yazılı açıklamada, sarı-kırmızılı kulüpte 20 Haziran 2012'den itibaren icra kurulu başkanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Görevimden, 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak seçimli genel kurulu takiben ayrılma kararı aldım. Yeni yönetime çalışmayı arzu ettiği kadroları, kendi ilke ve prensipleri çerçevesinde belirleme ve inisiyatiflerini özgürce kullanabilme fırsatını verebilmek bakımından bu kararımın örnek teşkil edeceği inancındayım" ifadelerini kullandı.

İstifa mektubunu genel kurul öncesinde kulüp başkanı Ünal Aysal başkanlığında yapılacak son yönetim kurulu toplantısında sunacağını belirten Arıboğan, "Geçen süre zarfında birlikte çalışma onurunu paylaştığım Sayın Başkanımız Ünal Aysal'a, eski ve yeni yönetim kurulu üyelerine, profesyonel mesai arkadaşlarıma, teknik adamlarımıza, kıymetli sporcularımıza ve her zaman desteklerini hissettiğim taraftarlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım" değerlendirmesinde bulundu.

 

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