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Spor

Lütfi Arıboğan Galatasaray'da

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Müdürü oldu

15 Haziran 2012 18:28

Lütfi Arıboğan, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği yazı şöyle:

Şirketimizin 15 Haziran 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında "Lütfi Arıboğan"ın Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmasına ve 20 Haziran 2012 tarihinden itibaren göreve başlamasına karar verilmiştir. 


Lütfi Arıboğan kimdir?


Eski basketbolcu Lütfi Arıboğan, 1961 yılında Adana'da doğdu. (51 yaşında) Galatasaray'ın basketbolda şampiyon olan son kadrosunda da forma giymişti. (1989-1990) Basketbol oynarken DSİ Spor, İstanbul Yenişehir, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor takımlarında oynadı. Mehmet Ali Aydınlar döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekilliği görevini yaptı. Deniz Ülke Arıboğan'ın eşidir.

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