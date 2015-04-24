'Lütfen memelerinizin birkaç resmini yollar mısınız!'

Sosyal medyada Sağlık Bakanlığı adına sahte hesap açan bir dolandırıcı, kadınlardan, 'meme kanseri' kampanyası için 'göğüs fotoğrafları'nı çekip yollamalarını istedi. Bakanlık harekete geçti, resmi Twitter hesabından "tıbbi gerekçelerle hiçbir fotoğraf veya video talep etmediğini" duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre, telefon ve internet yoluyla yapılan 'dolandırıcılık'lara bu kez bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada, Sağlık Bakanlığı adına açılan sahte hesap yoluyla, kadınlara ulaşan dolandırıcı, 'meme kanseri için yapılmış duyarlılık kampanyası' adı altında, 'memelerinin fotoğrafını çekip' yollamalarını istedi.

Dolandırıcı mesajında "Sağlık Bakanlığı tarafından genç kızlarda meme kanseri olup olmadığını öğrenmek için görevlendirildim. Siz de bize destek olmak ve genç yaşta meme kanseri olan arkadaşlarımıza yardım etmek için lütfen memenizin birkaç resmini yollar mısınız" yazdı.

Sağlık Bakanlığı bu sahtekar karşısında harekete geçti.

Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesajlara itibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı bu sahtekarlığın yayılması sonrası, resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bu sayfa Sağlık Bakanlığı'nın Twitter'daki tek resmi hesabıdır. Sağlık Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden "tıbbi gerekçeler" öne sürülerek hiçbir fotoğraf veya video talep edilmemektedir. "Sağlık Bakanlığı" adını kullanarak, sizlerden bu gibi taleplerde bulunan hesap ve mesajlara lütfen itibar etmeyin."