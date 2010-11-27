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Spor

'Lütfen altınızdakileri çıkarın'

Singapur Milli Sutopu Takımı'nın mayoları, Türk hükümetini rahatsız etti.

27 Kasım 2010 02:00

T24- Türkiye hükümeti, Singapur Milli Sutopu Takımı'nın mayolarından rahatsız oldu.



Singapur bayrağına uygun olarak kırmızı beyaz, beş yıldız ve hilalle süslenen mayolar, hilalin talihsiz bir yere denk düşmesi sebebiyle hükümetin tepkisini çekti.

Hükümet, Çin'deki Asya Oyunları'nda yarışan takıma, mayoların bayrağa saygısızlık olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Mayolar, takımın bazı üyeleri tarafından tasarlanmıştı.

Takım, özür diledi ve oyunlar bitince mayoların değiştirileceğini açıkladı.


Asya Oyunları kurallarına göre, oyunlar devam ederken takımlar formalarında herhangi bir değişiklik yapamıyor. Bu nedenle hükümet de

oyunlar bitinceye dek takımın mayoları giymesine izin vermek zorunda.

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