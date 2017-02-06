T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lunaparkta 'uzay yolculuğu' makinesinden fırlayan çocuk öldü

West China Metropolis gazetesi, başka çocukları olmayan ailenin park sahibinin önerdiği yaklaşık 127 bin ABD doları tazminatı kabul ettiğini yazdı

06 Şubat 2017 19:02

Çin'in güneybatısındaki Çongqing kentinde lunaparkta hızla dönen eğlence makinesinden fırlayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Emniyet kemeri çalışmayan ve koruma barı arızalı olan çocuğun metal korkulukların üzerine düştüğü ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı belirtiliyor.

İnternete yüklenen videolarda, çocuğun Çaohua adlı eğlence parkındaki makinede bir süre asılı kaldığı sonra da düştüğü görülüyor.

Çin medyasına göre yetkililer, makinenin Aralık'ta denetlendiğini söyledi.

127 bin dolar tazminat

West China Metropolis gazetesi, başka çocukları olmayan ailenin park sahibinin önerdiği 870 bin Yuanlık (yaklaşık 127 bin ABD doları) tazminatı kabul ettiğini yazdı.

Bu olaydan sonra Çin genelinde, tüm lunaparklardaki "Uzay Yolculuğu" makineleri yasaklandı.

ETİKETLER

ÇinÇongqingeğlence makinesiemniyet kemeri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24