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LUNAPARKTA KALP KRİZİ GEÇİREN GENÇ ÖLDÜ  İZNİK (A.A)

29 Eylül 2010 14:20

-LUNAPARKTA KALP KRİZİ GEÇİREN GENÇ ÖLDÜ  İZNİK (A.A) - 29.09.2010 - Bursa'nın İznik ilçesinde lunaparkta kalp krizi geçiren 16 yaşındaki genç öldü.  İznik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi Ufuk Körpe (16), arkadaşlarıyla eğlenmek için Yenişehir Kapı mevkisindeki lunaparka gitti. Körpe, burada bindiği ''ranger'' adlı makineden indikten yaklaşık 15 dakika sonra fenalaştı.  Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Ufuk Körpe'nin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi.  Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Körpe'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. 

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