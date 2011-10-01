Lunaparkta görülmemiş olay!

T24

Kazanın hemen ardından yaşananlar amatör kameralara saniye saniye yansıdı.İlginç kaza Avustralya'nın Taree kentindeki bir lunaparkta meydana geldi. Havalanan Cheetah S200 tipi bir hafif uçak, bir süre sonra lunaparkta bulunan dönme dolaba çarptı. Dönme dolapta asılı kalan uçakta bulanan pilot ve yanında bulanan bir kişi ile dönme dolapta mahsur kalan 2 çocuk akiplerin saatler süren çalışmalarının ardından kurtarıldı. Kazayı gören bir kişi ise hemen olay yerine giderek yaşananları kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.