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Lunaparkta dehşet anları; 3 kişi yaralandı

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı

06 Haziran 2016 03:35

Eskişehir'de lunaparkta bulunan Crazy Dance adlı oyun bölümünden düşen 14 yaşındaki İ.Ö. ile kırılan korkulukların çarptığı 16 yaşındaki B.P. ve 14 yaşındaki C.K. yaralandı.

DHA'nın haberine göre; Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’ndeki lunaparkta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Crazy Dance adlı oyun bölümünde oturduğu yerdeki emniyet kemerinin çıkması sonucunda İ.Ö. yaklaşık 3 metreden korkulukları devirip aşağı düştü.

Devrilen korkuluklar da oyun bölümünün yanından geçmekte olan B.P. ile C.K.’ya çarptı. Yaralanan İ.Ö., B.P. ve C.K. ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste tedavileri yapılan İ.Ö., B.P. ve C.K. taburcu edildi. Polis olayla ilgili soruşma başlattı.

 

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