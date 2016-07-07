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Lunaparka alınmayınca "Canlı bomba var" diye bağırdılar

Lunaparkta yaşanan panikten ötürü bazı kişiler hafif şekilde yaralandı

07 Temmuz 2016 02:24

Bursa’da yüzlerce kişinin akın ettiği Kültürpark’taki lunaparkta yapılan asılsız canlı bomba ihbarı vatandaşları paniğe sürükledi.

Asayiş yönünden şüpheli görüldükleri için lunaparka alınmayan 4 genç, "canlı bomba var, kaçın" diye bağırdı. Bir anda boşalan parkta kimi vatandaş tellerden atlamak isterken yaralanırken, uzun süre parkın girişleri kapatıldı.  

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, 4 kişi özel güvenlik ekipleri tarafından lunapark içerisine alınmadı. Güvenlik ekiplerine sinirlenen 4 kişi, "Canlı bomba var, kaçın" diyerek koşuşturmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar da paniğe kapılarak koşturmaya başlayınca izdiham yaşandı. Kimi vatandaş ise tellerden atlayarak parkı terk etmek isteyince hafif şekilde yaralandı. 

Polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edilince gerçek kısa sürede anlaşıldı. İhbarı yapanların peşine düşen polis ekipleri her ihtimale karşın parkın girişlerini kapattı.

Bayılanlar ve yaralananlara 112 Acil ekipleri müdahale ederken, lunaparktaki eğlence aletler ise boşaldı.

 

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