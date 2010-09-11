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LUNAPARK SAHİBİ TUTUKLANDI TRABZON (A.A)

11 Eylül 2010 20:33

-LUNAPARK SAHİBİ TUTUKLANDI TRABZON (A.A) - 11.09.2010 - Trabzon'da bir kadının, lunaparkta bindiği ''elma kurdu''nun raydan çıkması sonucu düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, işletme sahibi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Moloz mevkisindeki lunaparkta Zühal Yiğci'nin, bindiği elma kurdunun raydan çıkması sonucu başını kenardaki tel örgüye çarparak ölmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, lunapark işletmecisi İsmet Ar ile kazanın meydana geldiği raylı elma kurdunun bakımıyla ilgilenen Mehmet S, Süleyman S. ve Mehmet K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısınca ifadesi alınan zanlılardan Mehmet S, Süleyman S. ve Mehmet K. serbest bırakıldı, lunapark işletmecisi İsmet Ar ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. ÖDP Trabzon İl Başkanı da olan İsmet Ar, ''taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek'' suçundan tutuklandı. Isparta'da görev yapan eşinin memleketi Trabzon'a bayram tatiline gelen Zühal Yiğci (30), çocukları Tunahan (9) ve Zeynep (8) ile Moloz mevkisindeki lunaparkta bindiği ''elma kurdu''nun raydan çıkması sonucu düşerek başını kenardaki tel örgüye çarpmıştı. Boynu kırılan Zühal Yiğci, kaldırıldığı Özel Imperial Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı, Yiğci'nin çocukları ise kazada hafif yaralanmıştı.

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