-LUNAPARK ÇALIŞANINA "TYPHOON" ÇARPTI ANTALYA (A.A) - 23.07.2011 - Antalya'da lunapark görevlisi Özkan Kayhan, ''Typhoon'' isimli oyuncağın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Merkez Konyaaltı ilçesi, Atatürk Bulvarı'ndaki lunaparkta, işe yeni başladığı ve ''Typhoon'' isimli oyuncağa binen müşterilerin güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu belirtilen 24 yaşındaki Özkan Kayhan'ın oyuncağın çalıştığı sırada emniyet şeridini geçerek oyuncağın platformuna çıktığı öne sürüldü. Bu sırada kendi ekseninde dönerek yaklaşık 45 metre yüksekliğe kadar çıkan ve üzerinde müşterilerin bulunduğu ''Typhoon'' isimli oyuncağın Kayhan'a çarptığı iddia edildi. Çarpmanın etkisiyle beton zemine düşerek ağır yaralanan Kayhan, olay yerine gelen 112 ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kayhan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, soruşturma başlattı. Olayla ilgili açıklama yapan lunapark yetkilileri ise Kayhan'a oyuncak çarpmadığını, lunapark görevlisinin, oyuncağın hareketine göre açılan platformdan beton zemine düştüğünü iddia etti.