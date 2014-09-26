Lüleburgaz'daki 450 yıllık hamam 6 milyon liraya belediye meclisi oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’ndeki hamam belediye meclisine çevrildi. Salonun Türkiye’deki belediyeler arasında bir ilk olduğunu savunan CHP’li Belediye Başkanı Emin Halebak, “Oturma düzeniyle de Başkan’ı üyelerle eşitledik” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar’ın haberine göre, 6 milyon lira harcanan külliye belediye meclis salonuna döndürüldü. Munyar’ın “Hamam Meclisi” başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

Hamam meclisi

Lüleburgaz Belediyesi, 450 yıllık Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ndeki hamamı 6 milyon liraya restore edip belediye meclis salonu haline getirdi. Salonun Türkiye’deki belediyeler arasında bir ilk olduğunu savunan CHP’li Belediye Başkanı Emin Halebak, “Oturma düzeniyle de Başkan’ı üyelerle eşitledik” yorumunu yapıyor.

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi Belediye Başkanı Emin Halebak aradı:

“450 yıllık Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ndeki hamamı restore edip belediye meclis salonu haline getirdik. Bu, Türkiye’deki belediyeler arasında bir ilktir.”

Prof. Kenan Mortan ve Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’la birlikte geçenlerde Lüleburgaz’a açılış için gittik. Milli Eğitim eski bakanlarından Necdet Tekin, CHP İstanbul milletvekilleri Umut Oran ve Süleyman Çelebi’nin de katıldığı törende Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürü Nalan Koç, Sokollu Külliyesi’nin özelliklerini anımsattı:

“Sokollu Külliyesi, Mimar Sinan’ın Selimiye’den önce yaptığı eserlerden biridir. 1568’de yapımı gerçekleştirilen 3 bin metrekarelik alana sahip Külliye, Camii, Medrese, Arasta, Kervansaray, Hamam ve Sübyan Mektebi’nden oluşur. Bugün sadece cami, medrese, arasta, sübyan mektebi ve restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz çifte hamam ayakta kalabilmiştir.”

6 milyona mal oldu

Restorasyonun bedelini ortaya koydu:

“2006’da gerçekleşen satın alma süreci dahil restorasyon 6 milyon 205 bin liraya mal oldu. Bunun 235 bin 127 bin Euro’su, ‘Bulgaristan ile Tarihi Kültürel Mirasın Korunması’ çerçevesinde gelen hibeden oluştu. Bu para da mobilya ve bilgisayar donanımlarına harcandı.”

Emin Halebak, mecliste oturma düzenine işaret etti:

“TBMM dahil, birçok kurumun meclis salonunda başkanlık divanının bulunduğu yer daha yüksektedir. Biz, başkan ve meclis üyelerinin birbirlerini rahat görecekleri oturma düzeni tercih ettik.”

Usta yazar Çetin Altan’ın İşçi Partisi milletvekili olarak TBMM’de bulunduğu günlerdeki sözüne gönderme yaptı:

“Çetin Altan, o günlerde meclis başkanı ve divan üyelerinin daha yukarıda bir noktada oturmasına ‘marangoz hatası’ benzetmesi yapmıştı. Biz, ‘marangoz hatası’ yapmadık.”

Ardından Prof. Kenan Mortan, “Yerel Yönetimler ve Demokrasi” başlıklı sunum yaptı:

“Değer yaratan projeyle rant projeleri arasında ak ile kara arasındaki gibi bir fark vardır. Rant projesi çıkar sağlar. Değer yaratan proje ise yurttaşın hayatını etkiler ve olumlu yönde değiştirir.”

Nobel ödüllü Prof. Hayek’ten alıntıyla şu noktaya dikkati çekti:

“Siyasi partiler için ‘sağ’ ve ‘sol’ kategorik hükümler yerine, ‘değer yaratan’ ve ‘rant yaratan’ ayrımı yapmak daha doğru olmaz mı?”

Yerel yönetimlerin payı

Sonra yerel yönetimlerin kamu yatırımları içindeki payı konusunda örnekler verdi:

“Yerel yönetimlerin kamu yatırımları içindeki payı Türkiye’de yüzde 23 iken Fransa’da 70, İspanya’da 30, Polonya’da 62’dir. Türkiye’de kamu kaynağının yüzde 85’i merkezin tasarrufundayken, Avrupa’da bu pay ortalama yüzde 50’dir.”

Gelir örneklerinin de altını çizdi:

“İtalya’da gelirlerin yüzde 60’ı, İngiltere ce Almanya’da da yüzde 34’ü yerel vergilerdendir. Türkiye’de ise yerel yönetimlerin vergi koyma, ekleme, azaltma yetkisi yoktur.”

Prof. Mortan, sunumunu Montesquie’nun sözüyle noktaladı:

“İdeal devleti yerel topluluk yaratır.”

Lüleburgaz Belediyesi, meclis salonunu tarihi mekana taşıyarak belki “fark” yarattı...

Bakalım o “fark” Lüleburgazlı’ya nasıl yansıyacak?

Kabul etmeyeni 5’inci kattan atarım

Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Sokollu Külliyesi çifte hamam bölümünün alınması ve restorasyonunun belediye meclisindeki tüm partilerin desteğiyle gerçekleştiğini belirtti:

“Belediye binamız tamirdeyken toplantılarımızı Ata İş Merkezi’nin 5’inci katında yapıyorduk. Sokollu Külliyesi çifte hamam konusunu gündeme getirdiğimde, ‘Bu projeye oy vermeyeni 5’inci kattan atarım’ dedim. Proje kabul gördü. Sokollu Külliyesi’ndeki salonumuz giriş katı. Artık kimseye ‘5’inci kattan atarım’ demek de mümkün değil.”

Belediyenin 2014 bütçesinin 86-88 milyon lira dolayında olduğunu kaydetti:

“Sokollu Külliyesi’ne harcadığımız 6 milyon lira, bizim için küçük bir rakam. Hedefimiz Kervansaray bölümünü de alıp restora ederek Lüleburgaz’a yeniden kazandırmak.”